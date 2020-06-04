“توضيح رسمي” بشأن عودة النازحين من عين زارة

أوضحت بلدية عين زارة أن لجنة عودة النازحين قد تواصلت مع جميع الجهات الأمنية بشأن فتح طريق آمن لعودة النازحين على غرار نازحي منطقة مشروع الهضبة الذين بدأوا بالعودة أمس الأربعاء.

وقالت البلدية في منشور توضيحي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن لجنة عودة النازحين لم تتحصل بعد على الموافقة الأمنية لعودة النازحين إلى حين استكمال هندسة الميدان وباقي الجهات المُكلّفة بتأمين سلامة المنطقة حفاظاً على أرواح المدنيين.

وأشارت البلدية إلى أن الجهات الأمنية المعنية مازالت تقوم بعمليات المسح الشامل لأجزاء واسعة من منطقة عين زارة في إطار استعدادات إعادة النازحين في أقرب وقت ممكن.

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