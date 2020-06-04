فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ووزير التعليم

القبة 04 يونيو 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، بمقر إقامته في مدينة القبة، معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات “عبدالرحمن الاحيرش” ومعالي وزير التعليم الدكتور “فوزي بومريز”.

وتناول اللقاء جملة من الموضوعات التي تتعلق بمتابعة موقف اللجان المختصة بجائحة كورونا على مستوى كل البلديات والمؤشرات الأخيرة في مدينة سبها والإجراءات التي اتخذت في هذا الشأن من قبل الحكومة الليبية، كذلك موقف العملية التعليمية وتأجيل الدراسة حتى يوم الرابع عشر من يونيو الجاري، بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء كورونا، من حيث فتح المدارس أو تأجيلها مرة أخرى حسب الموقف الذي تقدمه اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

كما تم التطرق إلى مشاريع الإنشاء والصيانة في عدد من المؤسسات التعليمية لبعض البلديات، خاصة المشاريع التي لم تنجز بعد والتي تحت الانجاز.

كما نوقش ايضا عدة موضوعات تتعلق بعمل الهيئات والمؤسسات وسبل دعمها لتؤدي الدور المناط بها على أكمل وجه .

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