أبو سريويل: الوضع الوبائي لكورونا في ليبيا لا يزال تحت السيطرة

أكد عضو اللجنة العلمية

الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا، سليمان الشيباني أبو سريويل، اليوم الخميس، أن الوضع

الوبائي في ليبيا لا يزال تحت السيطرة، موضحًا أن

الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها لاحتواء الموقف، مشيرًا إلى أن الوضع الوبائي في

ليبيا لا يدعو إلى القلق.

وأضاف في بيان

له، أن زيادة معدل الحالات المسجلة في ليبيا خلال الأيام الماضية، بسبب ظهور إصابات

جديدة بفيروس كورونا في مدينة سبها، ولفت إلى أن مسؤولية منع تفشي الوباء تقع على الجميع

بالتزامهم باتباع قواعد الصحة العامة وممارسة

التباعد الاجتماعي.

