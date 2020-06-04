طبي بنغازي : لم نستلم درهم واحد منذ شهر يوليو من العام الماضي

بنغازي 04 يونيو 2020 (وال) – نظراً لأهمية دور مركز بنغازي الطبي ومايقدمه من خدمات طبية كبيرة كونه مدينة طبية ضخمة تقدم الخدمات الطبية للمنطقة الشرقية بالكامل حيث يحتوي على 900 سرير بجميع التخصصات الطبية والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب والعظام وزراعة المفاصل وجراحات القوقعة وجراحة الأوعية الدموية وغيرها من التخصصات الهامة إلا إن المركز الطبي يعاني من ضغط وكثرة الحالات مع قلة الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى .

وفي هذا السياق، أعربت مدير عام المركز الطبي دكتورة فتحية العريبي أن المركز يستقبل حالات كثيرة من جميع المدن والمناطق الليبية خاصة المنطقة الشرقية، ويضم النساء والتوليد وأقسام القسطرة التشخيصية والعلاجية وزراعة الدعامات وجراحة القلب المفتوح للأطفال والكبار .

وأوضح العريبي – بحسب المكتب الإعلامي للمركز – أن المركز قام بإجراء 23 عملية قلب مفتوح للكبار منذ شهرين، بالاتفاق مع جمعية نوفك الأمريكية لعمل 4 ورش عمل لزراعة قلب مفتوح للأطفال بمعدل 160 عملية قلب مفتوح في السنة، لافتة إلى أن المركز يضم أيضا تخصص الجلدية بــ 6 عيادات جلدية تغطي المنطقة الممتدة من مساعدإلى سرت إلى الكفرة المكان الوحيد الذي يضم 6 عيادات تخصصية جلدية هو مركز بنغازي الطبي، بالإضافة الى إنه المكان الوحيد الذي يقدم خدمات طبية لأمراض الباطنة وجميع تخصصاتها وإيواء الباطنة لجميع التخصصات، إضافة إلى قسم أمراض الدم وقسم الأورام يضم الآلاف من الحالات التي تتردد على المركز مابين متابعة العيادة والإيواء والعمليات الجراحية .

وتابعت العريبي ” يضم المركز الطبي قسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعي الذي يضم 8 غرف عمليات طارئة وعامة تعمل على مدار الساعة و3 غرف نساء وتوليد تقدم خدماتها 24 ساعة ، ونظراً الى ماسبق ذكره فكان يجب أن نوضح للمواطن ضخامة العمل واحتياج المركز لميزانية مادية لتسيير العمل وتقديم خدمات طبية في كل الأقسام التي سبق ذكرها، على سيبل المثال قسم الولادة بإحصائية شهر 5 بلغ عدد الولادات 1209 حالة ولادة ( 754 ولادة طبيعية _ 452 ولادة قيصرية ) بالإضافة الى العمليات الجراحية حيث لدينا 3 أقسام كاملة لجرحى القوات المسلحة يضم 120 سرير خاص بجرحى الجيش الليبي، المنطقة لايوجد بها إلا مستشفى الجلاء وقدرتها الاستعابية محدودة ومركز بنغازي الطبي عليه حمل كبير جداً .

وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي في حديثها على ” كل هذه الخدمات الطبية الكبيرة التي يقدمها تحتاج الى ميزانية لتقديم خدماته بشكل جيد ، على سبيل المثال احتياج قسم الولادة للقفازات الطبية للفحص في الأسبوع لايقل عن 16 ألف قفاز، والقفازات الجراحية في الأسبوع 10 ألاف قفاز والعمليات العامة تحتاج في الأسبوع الى توفير 20 آلف قفاز جراحي، بالإضافة الى الألبسة المستخدمة فى العمليات بشكل يومي (قاون) ومن خيوط جراحية ومطهرات الكحول والأسطح لمكافحة البكتيريا بالإضافة الى أقسام الطوارئ وأدوية التخدير ….وغيرها، أيضا شركة التغذية على سبيل المثال تقدم وجبات 900 سرير إيواء لكافة النزلاء إلا إن شركة التغذية منذ 2019 تريد دين بمبلغ مليون وسبعة مئة ألف، وأريد أن انوه الى إن مركز بنغازي الطبي منذ شهر 7 -2019 لم يستلم درهم واحد من الميزانية سواء في الباب الثاني أو الثالث ، بالنسبة لأبواب الصرف هي باب أول يضم مرتبات العاملين والباب الثاني الذي يضم خدمات الإعاشة وخدمات النظافة والقرطاسية وجلب أطباء من الخارج مثلا وزوار توطين العلاج بالخارج وباب التحسين والتطوير الذي يتم دفع منه العلاج و المستلزمات الطبية .

ونوهت مدير عام طبي بنغازي إلى أنه بالرغم من كل هذه الخدمات تأتي شكاوى المواطنين حين يقوموا بشراء بعض الأدوية من خارج المركز أو بعض المستلزمات البسيطة، في هذه الحالة ومع عدم توفير الميزانية لايوجد لدي أي تموين إلا عن طريق الإمداد الطبي.

وأشارت إلى أن إدارة المركز نظمت اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء السيد عبدالله الثني بالإضافة الى وزير الصحة سعد عقوب وجميع إدارات المستشفيات وتفاجئنا إن الحكومة الليبية منذ أكتوبر 2019 لم يصرف لها ميزانية على الرغم من اعتمادها من قبل مجلس النواب .

وختمت العريبي ” إلزاماً على مصرف ليبيا المركزي إن يوضح لنا كمدراء مستشفيات لماذا لم تصرف الميزانية لنا حتى الآن، نحن كمدراء مستشفيات في مواجهة مع المواطن لإن من حق المواطن إن يعلم لماذا يعانى في المستشفيات، هل المشكلة إن لاتوجد ميزانية أم مشكلة اخرى .

وبينت العريبي ” بصفتي مدير عام مركز بنغازي الطبي أواجه اللوم من المرضى ومن الجرحى بشكل مباشر بالإضافة الى مرضى الأورام وأمراض الدم ….وغيرها، أي قطاع تبع الحكومة الليبية لم يستلم درهم واحد منذ أكتوبر 2019، وبالنسبة لمركز بنغازي الطبي لم يستلم درهم واحد منذ شهر 7 – 2019 في الباب الثاني والثالث لتحسين والتطوير الباب الوحيد الذي يسير هو الباب الأول الخاص بمرتبات العاملين كما ذكرت سابقاً. (وال – بنغازي)

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