لعدم تسجيل أى إصابات .. مكافحة كورونا بزوارة تخفض عدد ساعات الحظر

أعلنت بلدية زوارة، الخميس، أن غرفة مكافحة فيروس كورونا بالبلدية قررت تخفيض عدد ساعات حظر التجول فى البلدية على أن يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا القرار جاء بناءً على خلو البلدية من فيروس كورونا وعدم تسجيل أى حالة مصابة بها.

وأشار المكتب إلى أن المجلس البلدي ناشد أصحاب المحال التجارية بتخفيف الإجارات عن المؤجرين خلال هذه الفترة الحرجة التي تحتاج إلى تكاتف وتضامن الجميع، لافتا إلى أن غرفة مكافحة الفيروس بالبلدية تأمل من المواطنين أن يتعاونوا مع الجهات الأمنية والمؤسسات المكلفة بتنفيذ قرارات الحظر حفاظاً على سلامة وأمن الجميع .

