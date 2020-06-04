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عتيقة: مناقشة البرلمان التونسي لاتفاقية «أردوغان السراج» يعد تعديا على «سيادتنا»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رفض المحامي جمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الوطني السابق، مناقشة البرلمان التونسي أي مواضيع تخص ليبيا، معتبرا أن ذلك يعد تدخلا في أعمال السيادة لدولة أخرى، بحسب وصفه.

وقال عتيقة في منشور له، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تابعت جلسات البرلمان التونسي بخصوص ليبيا واتفاقية التعاون مع تركيا ما لم استوعبه وشكل في ذهني سؤالاً مركزياً هل يحق لهيئة تشريعية في دولة التدخل في اعمال السيادة لدولة أخرى”.

وأضاف “ما هو السند الدستوري الذي أملى مثل هذا المسلك غير تصفية حسابات داخلية وصراعات حزبية تغذيها أطراف خارجية وهل مر ذلك علي فقهاء الفقه الدستوري في تونس وعلي رأسهم السيد رئيس الجمهورية؟”.

وكان البرلمان التونسي قد رفض المصادقة على لائحة لرفض التدخل الخارجي في ليبيا، بعد جلسة شهدت مشادات بين النواب واتهامات بتعطيل سيرها وانحراف عن مسارها وتهميش لمسائلات النواب فيها، ما تسبب في رفعها لأكثر من مرة.

بينما اتهم نواب تونسيون، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بالعمالة لتركيا وقطر، وبتجاوز صلاحيات الرئيس في تونس، وذلك في جلسة مساءلته حول تحركاته الخارجية غير المعلنة.

الوسوم

اتفاقية أردوغان السراج البرلمان التونسي المؤتمر الوطني جمعة عتيقة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • فين سيادك والمرتزقة السوريين والمحتل التركى يسيطرون على العاصمة ويطلبوا منك تسليم نساونك ينيكوهم سيادك ديوث وغبى

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  • روح كمل تقشير بصل وبلاها الكلام الكبير عن السيادة واللذى منه . احمد معيتيق وشله الخونه راحو اعطو روسيا قطعه من الكعكه الليبيه كما يسميها العالم … ادرك الخونه أن الخير يكفى اشراك معهم روسيا وتركيا والميلشيات . لانهم يحكمون شعب جبان خرفاان تساق الى مذبحها دون أن يدرو او يدرو ومطنشين . الا ما رحم ربى . الشعب الوحيد الذى تخلى عن جيشه وجبنو على مساندته ولو بالهتاف ورضو باستبدال الاحتلال الايطالى بالعودة للاحتلال العثمانى تانى . احفاد المختار رحمه الله . زهقو من الاستقلال .. نفسهم يجربو الزب التركى والسورى . عسى ان لا تحرمهم الظروف من هذه التجربه الشيقه .

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