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معيتيق: التصعيد العسكري في ليبيا سينتهي قريبا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، أن التصعيد العسكري في ليبيا سينتهي خلال الفترة القريبة القادمة. 

وقال معيتيق، -الذي يزور موسكو حاليا- في تصريحات لوكالة سبوتنيك، “التقينا مع وزارة الخارجية والتقينا مع كثير من الأطراف الروسية التابعة لوزارة الدفاع والوزارات الأمنية الروسية وكان لدينا قناعة اليوم أن روسيا شريك مهم جدا في استقرار ليبيا”.

وأضاف، “في الفترة القادمة سنشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد العسكري وذلك بفضل الدبلوماسية الروسية التي ستعمل معنا على تخفيف هذا التصعيد، حيث أكد لنا الجانب الروسي أنه ليس مع الحل العسكري وأن الحل السياسي هو الأساس في ليبيا والتصعيد سينتهي في الفترة القادمة القريبة”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ليس قبل تحرير ترهونه وبنى وليد والجفرة من الجيش التعيس الخيبان المخزول من شعبه . الفرصه مواتيه الان فى انهيار معنوياته وضعفه … وبعدها حلال عليكم شعب تقشير البصل الجبان اللى استبدل الاحتلال الايطالى بالعودة للاحتلال العثمانى . ونفسه يجرب ينتاك من الاتراك والسوريون . لا تحرموه من هذه التجربه الشيقه .

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  • بيع ياعم حته لروسيا عادى .. الخير يكفى تركيا وروسيا والميلشيات . معاكم شعب خارج المعادله مقشر بصل خرفاان تساق الى مذبحها دون أن تحرك ساكنا .

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  • بيع ياعم حته لروسيا عادى .. الخير يكفى تركيا وروسيا والميلشيات والخونه . العالم كله بيسمى ليبيا بالكعكه الليبيه لان معاكم شعب خارج المعادله مقشر بصل خرفاان تساق الى مذبحها دون أن تحرك ساكنا .

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