معيتيق: التصعيد العسكري في ليبيا سينتهي قريبا

أكد نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، أن التصعيد العسكري في ليبيا سينتهي خلال الفترة القريبة القادمة.

وقال معيتيق، -الذي يزور موسكو حاليا- في تصريحات لوكالة سبوتنيك، “التقينا مع وزارة الخارجية والتقينا مع كثير من الأطراف الروسية التابعة لوزارة الدفاع والوزارات الأمنية الروسية وكان لدينا قناعة اليوم أن روسيا شريك مهم جدا في استقرار ليبيا”.

وأضاف، “في الفترة القادمة سنشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد العسكري وذلك بفضل الدبلوماسية الروسية التي ستعمل معنا على تخفيف هذا التصعيد، حيث أكد لنا الجانب الروسي أنه ليس مع الحل العسكري وأن الحل السياسي هو الأساس في ليبيا والتصعيد سينتهي في الفترة القادمة القريبة”.