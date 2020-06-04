«صوان»: نبارك «تحرير» العاصمة وهزيمة المشروع «العسكري» الاستبدادي

هنأ محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، مليشيات «بركان الغضب» التابعة لحكومة «السراج» قائلًا: “نبارك تحرير العاصمة ونشيد بتضحيات الأبطال، المنتصر هو الوطن بأكمله والهزيمة فقط للمشروع العسكري الاستبدادي”، على حد زعمه.

وواصل «صوان» تهنئته، قائلًا: “مستمرون في دعم حكومة الوفاق وعليها الارتقاء بأدائها بما يتناسب مع ما تحقق وما تتطلبه المرحلة القادمة”.

جدير بالذكر أن القيادي الإخواني محمد صوان، يعد أحد أبرز المؤيدين للغزو التركي على ليبيا، لمواجهة الجيش الوطني الليبي، حيث تواصل تركيا بحسب المرصد السوري، نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة طرابلس التي تقاتل الجيش الوطني الليبي، وقال «المرصد السوري» إنه رصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، حيث وصل أعداد المرتزقة السوريين إلى 11500 عنصر، كما أن هناك أكثر من 50 داعشي أرسلهم أردوغان إلى ليبيا.