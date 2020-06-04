بالتزامن مع مجزرة طيرانهم بقصر بن غشير.. الحزب الحاكم التركي يتهم القوات المسلحة بارتكاب جرائم حرب

ليبيا- أعلن الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك أن حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة حققت نجاحات كبيرة في الميدان وأن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع هناك.

جليك اعتبر أمس الأربعاء أن تركيا ساهمت بشكل كبير في عرقلة محاولات خليفة حفتر لارتكاب ما وصفها بـ”مجازر بحق الشعب الليبي” بحسب قوله، لافتا إلى أن اعتداءات من وصفهم بـ”مليشيا حفتر” (القوات المسلحة الليبية) ضد المستشفيات والمرافق العامة والمدنيين ترتقي لمستوى جرائم حرب حسب زعمه، داعيًا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية.

وقال إن موقف تركيا حيال مجريات الأحداث في ليبيا مطابق لموقف الأمم المتحدة.

ويأتي بيان الحزب الحاكم التركي بالتزامن مع مجزرة بشعة راح ضحيتها 12 شخص بينهم نسائ وأطفال من عائلة اللافي بحي المنارة بمنطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس نفذها الطيرات التركي المسير الداعم لمسلحي الوفاق، حيث قصف تجمع للعائلة في فناء منزلهم ضنا منه بأنه تجمع للقوات المسلحة.

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