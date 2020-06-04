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سياسي روسي: سلبية أوروبا تجاه ليبيا ستجعل العالم القديم عرض للابتزاز التركي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الباحث السياسي الروسي غيفورغ ميرزايان، الأربعاء، إن تركيا تتصرف بصرامة شديدة ووقاحة في ليبيا، وذلك وصولا إلى الوعيد بحرب شاملة في البلاد.

وأضاف ميرزايان، في مقال له في صحيفة “فزغليات الروسية”، أن الخاسر الأكبر فيما تقوم به تركيا هو أوروبا، موضحا أن سلبية الاتحاد الأوروبي وعدم قدرته على اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة تركيا تجعل العالم القديم أكثر عرضة للابتزاز التركي بالمهاجرين والنفط والغاز.

وأشار ميرزايان إلى أنه إذا لم يقاوم القادة الأوربيون التوسع التركي في ليبيا، اليوم، فسيتعين عليهم فعل ذلك غدا في إيطاليا أو ألمانيا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • وللأسف هذا المافيوزي اردوغان استطاع ومنذ سنوات فرض تصرفاتة إتجاه اوروباء فى عدت ملفات وخاصة ملف الهجرة ونازحيين ومن هذا المنطلق بدا العمل على هذا النحو مع استغلال عضوية تركيا فى حلف الناتو أما بنسبه لموضوع ليبيا عرفت حكومة الإخوان او نجحت فى فتح شهية اردوغان وجر تركيا فى الخضام الليبى ولا ما لا بنسبة إلى الإخوان اهل مكة أولا من الغريب منذ دخول تركيا على الخط وصراحة وبعيدا على العواطف حفتر او الجيش لا يستطيع مجابهة تركيا لوحده ضرورى من تدخل دولة موازية لتركيا وبشكل مباشر فى تسليح الجيش وفرض امر واقع اوردغان لديه الخبرة فى تعامله مع الدول الغربية والغرب وروسيا ليس لديهم الشجاعة لوقف جماح هذا الرجل على القوات المسلحة ومجلس النواب التحرك لخطورة الموقف ووضع الدول المساندة للجيش كافة امام المسؤولية لاتخاذ القررات وبشكل سريع وعاجل او اغراق المنطقة كافة فى فوضة.. ليبيا الاتى لها ألعن من الحرب التى يدار رحها الان

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