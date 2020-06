سياسي روسي: سلبية أوروبا تجاه ليبيا ستجعل العالم القديم عرض للابتزاز التركي

قال الباحث السياسي الروسي غيفورغ ميرزايان، الأربعاء، إن تركيا تتصرف بصرامة شديدة ووقاحة في ليبيا، وذلك وصولا إلى الوعيد بحرب شاملة في البلاد.

وأضاف ميرزايان، في مقال له في صحيفة “فزغليات الروسية”، أن الخاسر الأكبر فيما تقوم به تركيا هو أوروبا، موضحا أن سلبية الاتحاد الأوروبي وعدم قدرته على اتخاذ خطوات حقيقية لمواجهة تركيا تجعل العالم القديم أكثر عرضة للابتزاز التركي بالمهاجرين والنفط والغاز.

وأشار ميرزايان إلى أنه إذا لم يقاوم القادة الأوربيون التوسع التركي في ليبيا، اليوم، فسيتعين عليهم فعل ذلك غدا في إيطاليا أو ألمانيا.

