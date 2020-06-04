تراغن تشيع جثامين ضحايا الهجوم المسلح وتعلن الحداد

انطلقت في بلدية تراغن جنوب سبها، صباح اليوم الخميس، مراسم تشييع جثامين مدير قسم الخطوط الكهربائية في البلدية أبوبكر خميس وأبنائه الأربعة، الذين لقوا مصرعهم أمس الأربعاء، في هجوم مسلح نفذته مجموعة مجهولة الهوية.

من جهته نعى المجلس التسييري لبلدية تراغن، أمس الأربعاء مدير قسم الخطوط الكهربائية في البلدية أبوبكر خميس وأبناءه الأربعة، مشيرا إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت منزل المغدور بهم في حي الحرية، ما أدى إلى مقتل الأب وأبناءه أمام زوجته وابنته الصغرى.

كما أعلن المجلس، الحداد لمدة ثلاثة أيام، داعيا السلطات الأمنية في البلدية بالقيام بواجباتهم لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة.