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الشاطر: الدعوة لعودة اجتماعات 5+5 بائسة لإحياء ميت وهي في حكم العدم

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن ما وصفها بـ” الدول الداعمة لحفتر ” تلعب ورقتها الاخيرة بالضغط لعودة اجتماعات لجنة 5+5 .

الشاطر أشار خلال تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن هذه المحاولات يائسة لإحياء ميت، مضيفاً “من البداية قلنا أن مؤتمر برلين فاشل. اصروا على اجتماعات لجان مخرجاته الثلاثة. قلنا ستفشل وقد فشلت”.

وأضاف :” الجيش  القوات المساندة يصنعون الانتصارات ويزفون البشائر على صناع القرار السياسي، حث الخطى للحاق بركب الانتصارات والتوجه للمحاكم الدولية لحسم قضائياً ما لم يحسم سياسياً، تحرر مطار طرابلس الدولي و أصبح اجتماع 5+5 في حكم العدم”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • متخلف عقلى يتصور ان جيش ليبيا مائة الف يمكن ان يهزم على يد مرتزقة ومليشيات ارهابية ونسى ان الجيش الوطنى لايزال يسيطر على ثلاث ارباع ليبيا بما فيها النفط والمياه واذا كان تراجع عمدا بكامل افراده ومعداته لجر المليشيات لمناطق يسهل فيها تدمير اكبر عدد منهم بعيدا عن ساحل البحر حيث ترسوا سفن الغزو التركى وقد تتغير المعركة اذا تدخل الجيش المصرى وراينا بوارجه تقصف الارهابيين فى مصراته فمصر القوة السادسة بحريا على مستوى العالم اتق شر الحليم اذا غضب فمن يحبس ربكم الاعمى مرشد عام الاخوان سبع سنوات اكيد جبار يتباهى باية قرآنية :-.
    وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51)

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  • قنونو يعلن انطلاق عمليه تحرير ترهونه .. هكذا يفكر اصحاب التخطيط العسكرى السليم .. لا تفرح بالا من تصار فى مدينه وتنام وتأنتخ .. استغل ضعف عدوك وانهيار معنوياته و أتبع انتصارك بهجوم على مكان اخر . ستحصل عليه باقل مجهود .. عكس استراتيجيه الجيش الخيبان الموكوس من شعبه .. استراتيحيته الدفاع فقط .. ولما يصد هجمه او يحرر مدينه يروح ينام ويأنتخ ويستنى عدوة لما يجمع نفسه ويجيله بقوة اكبر . وهجوم ورا التاني بيسلم المدينه او ينسحب ويزغرط انه اعطب لمهاجميه كذا اليه وسحب كذا جثه مرتزق … ولكنه سلم المدينه . وذهب يتحصن فى اخرى معه . انتظار لهجوم الخصم عليها وهكذا . الان اللى انسحبو من جنوب طرابلس راحو يتحصنو فى بنى وليد لحد ما تسقط ترهونه . وعلى بال ما يوصلو لبنى وليد تلاقيهم راحو يتحصنو فى الحفرة وهكذا . استراتيجيه الدفاع واللا هدف لا تورد الا الهزائم .
    لماذا انسحب الجيش من جنوب طرابلس اليوم عين زارة وتل الربيع والخله وصلاح الدين وقصر بن غشير . وقد كلفه الوصول إليهم 7 الاف من دماء جنودة وعام من الحرب والكفاح ؟ شيى يجنن

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