باشاغا يبحث آخر المستجدات الأمنية بمزدة

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الخميس، مع مدير أمن مزدة المكلف بتسيير مهام المديرية “مفتاح الوكواك”، وعدد من أعيان وحكماء المدينة، وبحضور مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية “محمد المداغي”، لبحث الأوضاع الأمنية داخل بلدية مزدة، عقب المستجدات الميدانية التي جرت بالمنطقة مؤخراً.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن مدير أمن مزدة المكلف قدم للحضور شروحاً وافية حول الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

ومن جهته شدد باشاغا، على ضرورة بسط الأمن والأمان داخل مدينة مزدة وتفعيل كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

كما تطرق المشاركون في الاجتماع إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين باعتبار أن القانون والعدالة ستطال كل من ارتكب جرم بحق أي مواطن أو مقيم على الأراضي الليبية.