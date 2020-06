الولايات المتحدة : نريد تشكيل بعثة أممية “متمكنة” لاستئناف المفاوضات فى ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها تسعى إلى انعقاد مفاوضات ليبية في أسرع وقت، مشيره إلى أنها تريد بعثة أممية متمكنة قادرة على تحقيق هذا الهدف وهو ما تنتظره حتى الآن.

وأوضح مسؤول أمريكي في تصريحات صحفية، أن قرار تعين البعثة الأممية يحتاج إلى تحرك سريع ، لافتا إلى أن المبعوث الأممي الجديد يجب أن يركز بشكل استثنائي على المفاوضات لحل الأزمة الليبية.

ويذكر أن منصب مندوب الأمم المتحدة لدى ليبيا شاغر منذ ثلاثة شهور، عقب استقالة المبعوث السابق غسان سلامة.

