الغنوشي: تونس تقوم بدور تصالحي في ليبيا والبعض يسعى لنقل الحرب إلى تونس

إثر جلسة نارية دامت 20 ساعة شهدها البرلمان التونسي منذ صباح أمس الأربعاء حول الملف الليبي, رفع, صباح اليوم الخميس, رئيس البرلمان الغنوشي الجلسة معلنا إنتهاء أشغالها.

وتم خلال الجلسة إسقاط مشروع لائحة الحزب الدستوري الحر حول إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا انطلاقا من تونس ب 94 صوتا نعم و 68 رفض و 7 تحفظ.

كما خصصت الجلسة لاحقا لمساءلة الغنوشي من طرف نواب “المعارضة” بخصوص موقفه من الملف الليبي وللحوار حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.

وقال الغنوشي إن تونس تقوم بدور تصالحي في ليبيا, مؤكدا ضرورة عدم نقل الصراع الليبي إلى تونس.

وأكد الغنوشي أن الدبلوماسية الشعبية أو الدبلوماسية البرلمانية لا ينبغي أن تتناقض مع الدبلوماسية الرسمية التي يحددها رئيس الجمهورية.

كما قال الغنوشي إنه سيراجع نفسه انطلاقا من انتقادات النواب بشأن تعامله مع الملف الليبي.

وأشار الغنوشي أن جلسة المساءلة لم تفرض عليها وأنه قبل من تلقاء نفسه إجراء هذا الحوار الديبلوماسي حول ليبيا, مضيفا أنه تقبل بإيجابية الانتقادات التي اعتبرها بمثابة النصائح.

ونبه الغنوشي إلى ما اعتبره “سعي البعض إلى نقل الحرب الدائرة في ليبيا إلى تونس”.

وأكد أن العكس هو الذي يجب أن يحصل, مذكرا بالموقف الرسمي التونسي الداعي إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين ووقف الحرب وتحقيق وحدة الشعب الليبي وبأن يكون الحل ليبيا ليبيا في إطار سياسي سلمي.

كما شدد الغنوشي على ضرورة مزيد تأصيل مفهوم الدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى أنها أي الدبلوماسية البرلمانية, مدعوة كبقية الأطراف إلى تنزيل توجهات السياسة الخارجية لتونس وخياراتها التي خص الدستور رئيس الجمهورية بضبطها وتحديد ملامحها.