اخبار ليبيا الان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالمجمع الرئاسي في أنقرة. تم النشر منذُ 3 ساعاتاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالمجمع الرئاسي في أنقرة.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالمجمع الرئاسي في أنقرة. 04 June, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
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