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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالمجمع الرئاسي في أنقرة.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية


ليبيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

04 June, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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