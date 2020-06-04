الغنوشي: تهنئة حكومة الوفاق بروتوكولية فرضها سياق المكالمة

قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إن تهنئة حكومة الوفاق خلال المكالمة الهاتفية (أجراها الغنوشي مع السراج بتاريخ 19 ماي الفارط) هي تهنئة بروتوكولية فرضها سياق المكالمة ولكنها لم تخف التذكير بالموقف التونسي في حل النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلمية.

وشدد الغنوشي, في اختتام أشغال الجلسة عامة بالبرلمان للحوار حول ليبيا اليوم الخميس, على أن موقف تونس إزاء ليبيا يجب أن يبقى داعما للتوافق والمصالحة.

وأوضح أنه بالرغم من الحياد الإيجابي في موقف تونس من المسألة الليبية إلا أن العديد من الأطراف في الداخل والخارج وظفت هذا الموضوع توظيفا سلبيا.

وأكد الغنوشي أن تونس تقوم بدور تصالحي إزاء الملف الليبي.