فرقاطة يونانية تنضم لعملية”إيريني” لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

انضمت الفرقاطة التابعة

للبحرية اليونانية “ HS Spetsai”،

اليوم الخميس، إلى عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا،

وستقوم الفرقاطة بدوريات في منطقة العمليات المحددة وسط البحر الأبيض المتوسط، مع ثلاث

طائرات نشرتها ألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا.

وحسب بيان للعملية

الأوروبية ، فالفرقاطة اليوناية “HS Spetsai”

من” MEKO200HN”، ووصلت وعلى متنها فريق

متخصص لإجراء عمليات الاعتراض البحري بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر من طراز Sikorsky S-70B Aegean Hawk.

جدير بالذكر، أن

أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى عملية إيريني بالموظفين والأصول العسكرية

البحرية، وتعتمد عملية إيريني على دعم صور الأقمار الصناعية التي يوفرها مركز الأقمار

الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي (SatCen)،

ويتم مشاركتها مع لجنة خبراء الأمم المتحدة.

بدوره، أشاد قائد العمليات الأدميرال فابيو أغوستيني

بمساهمة اليونان وباقي دول الاتحاد الأوروبي في العملية العسكرية، مشيرًا إلى أنها

أسفرت عن نتائج إيجابية في جمع المعلومات حول عمليات تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر

ولها تأثير رادع على تهريب النفط الليبي حسب وصف البيان.

