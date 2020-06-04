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ديوجاريك: المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار والترتيبات ذات الصلة ستستمر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة ” 5 + 5 ” استأنفت عملها أمس الأربعاء.

ديوجاريك أشار وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية في مؤتمر صحفي إلى أنه كان هناك اجتماع عبر تقنية الفيديو برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز ومن المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق في الأيام المقبلة.

وأكد على أن ويليامز تحدثت مع خمسة ممثلين من وفد الجيش، مشيراً إلى أنه ستستمر المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار والترتيبات ذات الصلة،

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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