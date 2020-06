بعد زيارته إلى موسكو.. معيتيق: قريبا بيان من النائب العام بشأن الباحثين الروسيين

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، الخميس، أنه خلال الأيام المقبلة سيخرج بيان من النائب العام بشأن الباحثين الروسيين المحتجزين لدى ليبيا.

وأوضح معيتيق فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع مع عدد من المسؤولين فى روسيا لبحث الأوضاع الحالية، أن روسيا شريك مهم في تحقيق الاستقرار فى ليبيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اشترط على حكومة الوفاق غير المعتمدة الإفراج عن الباحثين الروسين ” مكسيم شوغالي” و”سامر سويفانا” للحوار معها، معتبرا أن بقاء علماء الاجتماع الروس في السجن هو العائق الرئيسي أمام تطبيع الحوار.

