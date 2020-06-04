الغنوشي: تهنأة السراج بتحرير قاعدة الوطية كانت بروتوكولية فرضتها سياق المكالمة الرمضانية

ليبيا – علق رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على تصريحاته الأخيرة بشأن ليبيا، داعياً إلى حل سياسي وسلمي لإنهاء الصراع في ليبيا.

الغنوشي قال في كلمة ألقاها خلال جلسة حوار حول الدبلوماسية البرلمانية بشأن الوضع في ليبيا انطلقت في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء وتتواصل إلى حدود ساعة مبكّرة من الخميس بالبرلمان بحسب موقع “عربي21” القطري : “لم ننتصر في ليبيا لطرف على طرف آخر بل كانت أهدافنا واحدة وهي خدمة المصلحة الوطنية ولا شيء غيرها فما يجمعنا بالليبيين علاقات أخوة متينة وعلاقات اقتصادية وتجارية متبادلة”.

وتابع “أنا شديد القناعة بمستقبل ليبيا والطريق الذي ستسلكه لتبني دولتها الديمقراطية الجامعة للشعب الليبي وستكون مع الجزائر الشقيقة حصناً لتونس ورهانا كبيراً في انطلاق القطار المغاربي الإطار الأوحد لحلّ مشكلتنا”، كنّا وما نزال مع الحل السلمي في ليبيا”.

واعتبر رئيس البرلمان أن تونس معنية مباشرة بالحريق الليبي فلا مناص من العمل على حل سلمي يضمن وحدة أراضي ليبيا وشعبها والدفع بكل الأطراف إلى الحلّ السياسي الذي يجنب الليبيين الاقتتال والفوضى وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن هذا الموقف في كل المناسبات.

كما أضاف”بالرغم من الحياد الإيجابي في موقفنا من المسألة الليبية إلا أن عديد الأطراف في الداخل والخارج وظفت هذا الموضوع توظيفاً سلبياً المعلن منه هو استهداف رئيس البرلمان، لكن المستهدف الحقيقي هو البرلمان ومن ورائه التجربة الديمقراطية حتى بلغ الأمر حد الدعوة إلى حل البرلمان”.

وأوضح أن المكالمة الهاتفية مع السراج هي تهنئة بروتوكولية فرضها سياق المكالمة الرمضانية ولكنها لم تخف التذكير بالموقف التونسي في حل النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلمية.

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