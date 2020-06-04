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الغنوشي: تهنأة السراج بتحرير قاعدة الوطية كانت بروتوكولية فرضتها سياق المكالمة الرمضانية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي على تصريحاته الأخيرة بشأن ليبيا، داعياً إلى حل سياسي وسلمي لإنهاء الصراع في ليبيا.

الغنوشي قال في كلمة ألقاها خلال جلسة حوار حول الدبلوماسية البرلمانية بشأن الوضع في ليبيا انطلقت في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء وتتواصل إلى حدود ساعة مبكّرة من الخميس بالبرلمان بحسب موقع “عربي21” القطري : “لم ننتصر في ليبيا لطرف على طرف آخر بل كانت أهدافنا واحدة وهي خدمة المصلحة الوطنية ولا شيء غيرها فما يجمعنا بالليبيين علاقات أخوة متينة وعلاقات اقتصادية وتجارية متبادلة”.

وتابع “أنا شديد القناعة بمستقبل ليبيا والطريق الذي ستسلكه لتبني دولتها الديمقراطية الجامعة للشعب الليبي وستكون مع الجزائر الشقيقة حصناً لتونس ورهانا كبيراً في انطلاق القطار المغاربي الإطار الأوحد لحلّ مشكلتنا”، كنّا وما نزال مع الحل السلمي في ليبيا”.

واعتبر رئيس البرلمان أن تونس معنية مباشرة بالحريق الليبي فلا مناص من العمل على حل سلمي يضمن وحدة أراضي ليبيا وشعبها والدفع بكل الأطراف إلى الحلّ السياسي الذي يجنب الليبيين الاقتتال والفوضى وقد عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن هذا الموقف في كل المناسبات.

كما أضاف”بالرغم من الحياد الإيجابي في موقفنا من المسألة الليبية إلا أن عديد الأطراف في الداخل والخارج وظفت هذا الموضوع توظيفاً سلبياً المعلن منه هو استهداف رئيس البرلمان، لكن المستهدف الحقيقي هو البرلمان ومن ورائه التجربة الديمقراطية حتى بلغ الأمر حد الدعوة إلى حل البرلمان”.

وأوضح أن المكالمة الهاتفية مع السراج هي تهنئة بروتوكولية فرضها سياق المكالمة الرمضانية ولكنها لم تخف التذكير بالموقف التونسي في حل النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلمية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الا زلت تكذب ياحمار بعد الدش البارد من عبير موسى جعلتك مثل الفأر المذعور رغم ان بعض المطبلاتية حاولوا يساندوك باكاذيب ساذجة وكلام اطفال مثل واحد تافه اسمه سيف من مايسمى حركة الكرامة ولايستحى من الكذب فهو جاهل فى الموضوع الذى يتحدث فيه فالاصل ان البرلمان التونسى يدعم اليرلمان الليبى المنتخب والمعترف به دوليا ايضا مثل مايسمى الوفاق الذى سقط اصلا بانسحاب اربع اعضاء وانصح هذا الجاهل ان يقرأ اتفاق الصخيرات ليعرف انه حمار فى السياسة

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- ياغنوشي ياكذاب وكل الغنوشية بالمجلس ولائكم للوطي اردوغان:

    الكذذذذذذذذذب فريضة
    هكذا مبدأ الاخوان المفسدين في الارض
    وهكذا علمنا ديننا الحنيف وقال رسول الل صلي الله عليه وسلم ايات المنافق ثلاث
    1 اءذا حدث كذب واذا أؤتمن خان
    واذا عاهد غدر
    فالمنافقون في الرك الاسفل من النار
    مع الكافرين
    واتخذوا ايمانهم جنة (اي ستارة )
    ليصدوا بها عن سبيل الله
    اي ليسيروا من خلفها علي طريق الضلال
    واضلال الناس
    لما وجد الشعب العربي التونسي لفظهم
    وطردهم من المجلس الذي تلونوا كالحرباء ليدخلوه بعد ان وجدوا ثعابينهم بمصر قد
    انهزموا واندثروا فاحتالوا علي الشعب التونسي بطرقهم الرخيصة فدخلوا مجلس
    النواب البرلمان
    وهم بداخلهم لايخفون كرههم لكل من
    ليس اخواني فاسد
    انهم لايحبون تونس ولا مصر ولا الجزائر
    ولا ليبيا ولا حتي انفسهم
    انهم يحبون الفساد
    -والله لا يحب الفساد
    هذه الزمرة يكفرون كل من في الارض الا
    انفسهم ولا يشعرون انهم منافقون
    مع الكافرون لانهم لايفقهون(لايفهمون )
    يقول تونس ستكون تونس في حصن مع ليبيا والجزائر والمغرب كمغرب عربي
    ولم يذكر متعمدا مصر قلب العروبه الشقيقة الكبري مع اشقائها تونس والجزائر وليبيا والمغرب التي وقفت وستقف ضد الشيطان اللص اردوغان لاي دولة عربية
    فالاخوان لا يذكروها لانها بعبعهم الذي
    كشف زيفهم وفسادهم وهو
    يانحكمكم يانقتلكم باي وسيلة
    اي كانت الوسيلة دواعش مرتزقة او شيطان لص لوطي اردوغان
    المهم يريدوا ان يحكموا فقط لاجلهم
    وليس لمصلحة الوطن العليا
    والوطن العربي كله في قلب كل عربي
    مؤمن بالله وبعروبته
    وتجد في البرلمان يزجون باسماء الامارات ومصر والسعودية وهم اشقاء ليبيا وتونس والعرب
    ولم يذكروا تدخل العثمانين الاتراك الذين جلبهم الاخواني السراج سارق ليبيا
    وبائعها لاردوغان حتي يجلس علي تلها
    ولو خربت ليبيا كما فعلوا بأهلها
    حيث قام الاتراك العثمانين بضرب سيارات الدنيين واقواتهم بطائرات مسيرة يخربون الوطن
    بعدما انهزم الاتراك امام الجيش العربي
    الليبي
    لم يدخل اللص اردوغان من اجل عيون الاخوان المفسدين الفاشلين
    وانما يريد اردوغان اللص ان يسرق بترول ليبيا ولو لم يكن بها بترول مادخلها
    ولمننا سنهزمه هذا اللص واتباعه الخونه المفسدين في الارض
    انهم يحبون ان يجلسوا حكام علي اطلال
    وخراب الدول وشعوبها
    لانهم متخلفون ومنافقون
    احيي شعب تونس البطل وكل مصر والعرب معكم ياتونس ومع كل اخوتنا بالجزائر والمغرب وطبعا الشقيقة المبتليه بالمجرمين الاخوان المفسدين السراق
    واغا وشاكلتهم مع الملشيات اللصوص
    الذين كانوا في قبضة الجيش الوطني الليبي لولا تدخل اللص اردوغان ومن ورائه
    دولة الفساد ولكن الله اكبر
    -سيهزم الجمع ويولون الدبر
    الله اكبر كلنا مع اشقائنا التونسيين
    وسحقا للغنوشي وكل اتباعه الخونة الغنوشين المفسدين خارج برلمان تونس العروبة
    وتحيا مصر
    وتحيا تونس
    وتحيا ليبيانا عربية موحدة
    وتحيا كل دولنا العربية
    وسحقا للخونة والاخوان المفسدين

    والله اكبر
    والله ناصرنا
    -حسبنا الله ونعم الوكيل

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