الزايدي: على القوى الوطنية تفهم الحقيقة المرة وتوحيد جهودها للوقوف ضد محاولات تقسيم ليبيا

ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن الإخوان وتوابعهم الذين يخوضون حرباً قذرة من إجل البقاء في ليبيا والمغرب العربي لا يهمهم تقسيم ليبيا أو بقاءها موحدة همهم أن يبقوا هم ليقيموا الخلافة العثمانية الثانية ٢٠٢٨ في المنطقة.

الزايدي أشار في تدوينه له على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أنه في عام 2011 استدعوا القوة النارية لطيران وصواريخ الناتو طويلة المدي لتدمير الجيش الليبي وفي 2020 استدعو القوة النارية للسلاح الجوي والبحري التركي وآلاف المرتزقة لتدمير الجيش الفتي الذي خرج من بين أنقاض النكبة ليحافظ على ليبيا بلداً واحداً حراً مستقلاً.

ودعا القوى الوطنية إلى تفهم هذه الحقيقة المرة وأن توحد جهودها للوقوف ضد محاولات التقسيم.



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