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شخصيات تقترح على الوفاق 7 شروط لقبول المفاوضات العسكرية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت 45 شخصية من مختلف التوجهات على مقترح مُتداول مُكون من 7 شروط رئيسية مقترحة على حكومة الوفاق للقبول بمفاوضات وقف إطلاق النار (5+5) مع الجيش الوطني المزمع استئنافها بدعوة أممية.

واشترط المقترح على الوفاق رفض مطالبات البعثة الأممية بتفويض الفريق المشارك في المباحثات العسكرية تفويضاً كاملاً، إضافة إلى تحمّل حكومة الوفاق مسؤولية أي نتائج سلبية قد تنعكس على مكتسبات قوات الوفاق.

وتضمن البيان وضع شرط تراجع الطرف الآخر -الجيش الوطني- إلى ما بعد مدينة أجدابيا وتسليم كافة القواعد والمنشآت والحقول النفطية في المنطقة الوسطى والغربية، إضافة إلى سحب مجموعات المرتزقة وتسليم المطلوبين دولياً بتهم تتعلق بجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واشترط الموقعون ضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم وتأمينهم والتعهد بعدم التعرض لهم، وأخيرا التعهد بالشفافية في إطلاع الشعب الليبي على فحوى أي مقترحات أو تعديلات قبل التوقيع عليها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • المفروض تطالبوا بتسليم الجيش الليبى للجيش التركى ونسوان ليبيا للمرتزقة ينيكوهم فهؤلاء المتخلفين عقليا متصورين ان المرتزقة يمكنها هزيمة جيش وطنى وهذا مستحيل كل ماحدث ان الجيش تراجع ليسحب المرتزقة من الاحياء السكنية التى نصبوها فيها مدفعيتم ويضعوها فى مناطق عسكرية تركها لهم ليدخلوها ويتم تصفيتهم فيها بالطائرات والمدفعية فالعبرة بالنهاية ياخوان فالجيش يسيطر حتى الان على اقليمى برقة وفزان بالكامل ومدن فى اقليم طرابلس مهمة مثل سرت على مشارف مصراته وترهونة وبنى وليد والزنتان والرجبان وغيرها وكل ماوسع الدائرة ليشتت المرتزقة لجلبهم للصحراء الساخنة ليحرقهم فيها كان افضل ولا يمكن لجيش من مائة الف مقاتل ان يهزم على يد مرتزقة ابدا والايام القادمة ستروا انتصارات كبرى للجيش الوطنى وسقوط اردوغان قبل الخوان فكل مايهمه النفط ومستحيل ان يحصل على قطرة منهم كما حدث فى سوريا حيث حصل عليه الامريكان فهو مجرد كلب حقير يقوم بادوار قذرة لصالحهم ولصالحهم التخلص منه لان رائحته فاحت وليدفن السر معه !!!

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