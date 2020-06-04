شخصيات تقترح على الوفاق 7 شروط لقبول المفاوضات العسكرية

وقّعت 45 شخصية من مختلف التوجهات على مقترح مُتداول مُكون من 7 شروط رئيسية مقترحة على حكومة الوفاق للقبول بمفاوضات وقف إطلاق النار (5+5) مع الجيش الوطني المزمع استئنافها بدعوة أممية.

واشترط المقترح على الوفاق رفض مطالبات البعثة الأممية بتفويض الفريق المشارك في المباحثات العسكرية تفويضاً كاملاً، إضافة إلى تحمّل حكومة الوفاق مسؤولية أي نتائج سلبية قد تنعكس على مكتسبات قوات الوفاق.

وتضمن البيان وضع شرط تراجع الطرف الآخر -الجيش الوطني- إلى ما بعد مدينة أجدابيا وتسليم كافة القواعد والمنشآت والحقول النفطية في المنطقة الوسطى والغربية، إضافة إلى سحب مجموعات المرتزقة وتسليم المطلوبين دولياً بتهم تتعلق بجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

واشترط الموقعون ضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم وتأمينهم والتعهد بعدم التعرض لهم، وأخيرا التعهد بالشفافية في إطلاع الشعب الليبي على فحوى أي مقترحات أو تعديلات قبل التوقيع عليها.

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