معيتيق: روسيا شريك مهم جداً في استقرار ليبيا.. والأيام القادمة ستشهد تخفيفاً بالتصعيد

معيتيق قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الخميس: “في الفترة القادمة سنشهد خلال أيام الكثير من تخفيف التصعيد العسكري وذلك بفضل الدبلوماسية الروسية التي ستعمل معنا على تخفيف هذا التصعيد، حيث أكد لنا الجانب الروسي أنه ليس مع الحل العسكري وأن الحل السياسي هو الأساس في ليبيا والتصعيد سينتهي في الفترة القادمة القريبة”.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاء مع وزارة الخارجية وكثير من الأطراف الروسية التابعة لوزارة الدفاع ووزارات الأمنية الروسية، لافتاً إلى أنه كان لديهم قناعة أن روسيا شريك مهم جداً في استقرار ليبيا.

كما رد على سؤال حول هل تطرق الجانب الروسي إلى مسالة المعتقلين الروس وهل طلبوا إطلاق سراحهم: “سيخرج في الأيام القليلة القادمة بيان واضح من مكتب النائب العام الليبي بهذا الخصوص.