لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تعلن إجراء فحوصات للقادمين من الجنوب

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في بلدية مصراتة إجراء فحوصات مختبرية لجميع القادمين من الجنوب.

ودعت القادمين إلى البلدية أو القاطنين فيها من مدن الجنوب، إضافة إلى أصحاب العقارات المؤجرة لأسر من الجنوب إلى التواصل مع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عبر رقمي الهاتف 0910359439‬ و0910359440، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أهمية تلك الفحوصات من أجل منع انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع، محذرة من التهاون «لخطورة الموقف».

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس، تسجيل ليبيا 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، موزعة بواقع حالتين بمدينتي طرابلس وغريان وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان و11 حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى، بواقع ثماني حالات سجلت في غريان وحالة في صرمان وحالتين في زليتن.

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