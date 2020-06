أثناء زيارته إلى روسيا .. معيتيق : التصعيد العسكري فى ليبيا سينخفض خلال الأيام المقبلة

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق، الخميس، إن التصعيد العسكري في ليبيا سينخفض ​​في الأيام القليلة المقبلة بسبب جهود الخارجية الروسية.

وأوضح معيتيق فى تصريحات صحفية، أن الجانب الروسي أكد له أنه ليس مع الحل العسكري فى ليبيا و أن الحل السياسي هو الأساس لحل الأزمة الليبية .

ويذكر أن معيتيق ترأس وفدا من حكومة الوفاق غير المعتمدة وصل إلى روسيا امس الأربعاء، لإجراء مفاوضات بين الطرفين فى عدد من القضايا، ومناقشة الوضع الحالى للأزمة الليبية.

