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جماعة الاخوان : نبارك تحرير أغلب مناطق جنوب طرابلس وبداية إنهيار المشروع العسكري

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحب حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وبارك ببدء عودة المواطنين النازحين من منطقة مشروع الهضبة الزراعي وعدد من مناطق جنوب طرابلس إلى منازلهم، مشيداً بما وصفها بـ”الانتصارات” التي حققها مسلحو الوفاق جنوب طرابلس ومدن المنطقة الغربية ضد من وصفهم بـ”ميليشات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)  والتي سطرت حتى انسحاب من وصفهم بـ” مرتزقة فاقنر ” وبداية انهيار ما وصفه بـ”المشروع العسكري” حسب قوله.

حزب العدالة والبناء أعرب في بيان له عن أسفه في الحزب للأضرار التي لحقت بمنازل وممتلكات المواطنين نتيجة ما وصفوه بـ” التخريب المتعمد لميليشيات حفتر ” والقذائف العشوائية التي وقعت ولا تزال جراء “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، محملاً من وصفهم بـ”حفتر وميليشياته المعتدية” (القوات المسلحة وقائدها العام) المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالسكان جراء ما وصفه بـ”العدوان”.

وشدد الحزب على أهمية التنسيق بين المواطنين والجهات الأمنية المختصة قبل العودة حرصاً على عدم وجود أي مفخخات أو أخطار، مبدياً أمله أن يتمكن باقي النازحين من كافة المدن الليبية من العودة إلى منازلهم في القريب العاجل.

كما دعا الحزب حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياتها والإرتقاء بأدائها إلى مستوى ما وصفه بـ”التضحيات والانتصارات” والعمل على تفعيل مؤسسات الدولة واتخاذ كافة الترتيبات والتدابير الكفيلة بضمان عدم عودة من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” لأيٍ من المناطق المحررة.

وحث كافة الجهات ذات العلاقة إلى توفير الأمن والاحتياجات اللازمة لكل النازحين الذين قاسوا أصعب الظروف ومروا بمعاناة إنسانية كبيرة منذ بداية “العدوان” وتكثيف كل الجهود والعمل على تسهيل العودة الآمنة الكريمة لجميع المهجرين والنازحين بالداخل والخارج إلى ديارهم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عايشين فى اوهام فالجيش الوطنى لايمكن ان يهزم ابدا على يد مرتزقة وماقيمة طرابلس بدون النفط الليبى فمن يسيطر على النفط يسيطر على القرار فى ليبيا ياحمار وطرابلس بكثافتها السكانية العالية مثل قطاع غزة عبئ على الاحتلال سيطفش منها !!!

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  • الم يكن الخوان يسيطرون على كل السلطات فى مصر والسودان ومع ذلك اسقطهم الشعب وين مرشدكم العام الم يدخل السجن بملابس النسوان هل نفعه اردوغان بالطبع لا وماذا لو فعل المشير وطلب دعم مباشر من مصر مثل دعم تركيا المباشر للخوان الا يستطيع خير اجناد الارض التقدم فى ساعات من قاعدة محمد نجيب العسكرية على حدود ليبيا ويصلوا الى مصراته بجيش جرار لاقبل لاردوغان به فجيش مصر يسبق تركيا فى التصنيف العالمى التاسع وتركيا الثالث عشر رغم اكذوبة الاخوان بانه الثانى فى الناتو كيف ويسبقه دول عدة فى التصنيف العالمى بعد امريكا مثل فرنسا وبريطانيا وايطاليا والمانيا !!!

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  • العبرة بالنهاية فكل من دعمهم اردوغان فرحوا فى البداية ثم اصبحوا فى خبر كان فى سوريا كان الدواعش يسيطروا على مساحات كبيرة واختاروا الرقة عاصمة لهم واقتسموا النفط فى دير الزور مع اردوغان اين هم الان بعد سحقهم فى البواغيز انهم معتقلين بمئات الالاف فى معسكر الهول واين الجيش السورى الحر تم طردهم من حلب وادلب واسرهم فى معسكرات على الحدود يتسولون لقمة العيش

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  • الاخوان ليس لهم حاضنة شعبية وكلما توسعوا فى مناطق سيطرتهم كلما عجل بنهايتهم ومن نوادر الاخوان ايام حكم الاستبن الطرطور مرسى انه عين احد اعضاء مكتب الارشاد محافظا للدقهلية فمنعه الموظفون بالمحافظة وكتبوا على باب المبنى ممنوع دخول الخروف ولم يدخل الا عندما لبس نقاب وتسلل فى ملابس نسوان وهو مافعله مرشد الخوان بعد ذلك للهرب من الشرطة ومن نوادرهم ايضا ان مرسيهم عين وزير للثخافة فرفضه العاملون ومنعوا دخوله وحاول بغل اخوانى ضخم الجثة اسمه احمد المغير ان يعتدى عليهم فقامت احد السيدات بمطارته بالشبشب فجرى امامها خوفا منها وهى الصحفية رشا عزب بالف من رجال الخوان لولا انه احتمى بمدرعة الشرطة لقتل بالشبشب !!!

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