ليبيا – عبّرت فرنسا أمس الأربعاء عن مخاوفها بشأن “اتفاق روسي – تركي” حول ليبيا بشروط موسكو وأنقرة.

مصدر في الرئاسة الفرنسية قال أمس الأربعاء إن هناك خطر انفلات الأزمة الليبية بسبب التدخلات الروسية والتركية والأخرى.

وتابع قائلاً: “هذا هو أسوأ سيناريو إذا توافق (الروس والأتراك) على تركيبة سياسية بشروطهما”، متهماً روسيا بدعم المشير خليفة حفتر وتركيا بدعم حكومة الوفاق في النزاع.

وأضاف: “ما نسعى إليه هو ليس تغلب طرف على الطرف الآخر وإنما إلى إطلاق مفاوضات مبنية على الواقع الميداني الراهن قبل أن يزداد تعقيداً”، مشدداً على أهمية التفاوض ضمن الإطار الذي جرت مناقشته في جنيف خلال محادثات مجموعة “5+5”.

كما أشار المصدر إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قلق إزاء تعزيز التواجد التركي في ليبيا الذي وصفه بأنه “خطير”.

وأعربت الرئاسة الفرنسية عن قلقها إزاء خطر الأمر الواقع قرب حدود أوروبا، مشيرةً إلى أن هذا هو السبب لتكثيف باريس جهودها الدبلوماسية للتسوية.