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وصول 5 آلاف طن غاز طهي لميناء طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طرابلس خلال الساعات الماضية سفن تجارية محملة بحاويات بها سلع متنوعة إضافة إلى شحنة موز وغاز طهي.
ومازالت ناقلة الغاز “GAZ CONCORD” راسية على الرصيف الشعاب وعلى متنها 5 آلاف طن من الغاز، بحسب ما ورد في النشرة الدورية لإدارة الميناء.
وشرعت الباخرة MEHEMET التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا في تفريغ حمولة الحاويات المقدرة بـ70 حاوية، وتواصل الباخرة GOLD STREAM التابعة للوكيل الملاحي شركة طرابلس في تفريغ حمولتها من الموز والمقدرة بـ 3770 طن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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