«الطب الميداني» ينعى طبيبين قتلا جراء انفجار لغم خلال إسعافهما جرحى

نعى مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الخميس، طبيبين قتلا جراء انفجار لغم خلال إسعافهما جرحى.

والطبيبان هما محمد درغوت وعبدالمالك الزروق، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ولم يشر المركز إلى مكان الحادث أو توقيته.

وسبق أن نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» والمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في بيان مشترك الثلاثاء الماضي، «باستخدام عبوات ناسفة مبتكرة ضد الأطفال والمدنيين» بمنطقتي عين زارة وصلاح الدين، حيث كانت اشتباكات تدور فيهما بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة.

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