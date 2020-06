أكدت وكالة نوفا الإيطالية، الأربعاء، أنه وفقا للعديد من المراقبين، يعتبر الدكتور سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هو الأكثر تجهيزا “ثقافيا”، لمشروع قيادي محتمل في ليبيا.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها بعنوان “سيف الإسلام القذافي لا يزال في قلب الأحداث لحل الأزمة في ليبيا”، أن ضعف حفتر والاعتماد المفرط على تركيا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، يمكن أن يدفع بعض الجهات الدولية الفاعلة للتركيز على الدكتور سيف الإسلام، لافتة إلى أنه على الرغم من أن اسمه مرتبط بقوة بالنظام الجماهيري، إلا أنه لا يزال يملك علاقات دولية مهمة ودعم محتمل في الداخل.

وبحسب الوكالة أكدت مصادر مطلعة أن الدكتور سيف الإسلام يتحرك في هذا الاتجاه منذ شهور، عقب إطلاق سراحه من قبل ميليشيات الزنتان في يونيو 2017، حيث تردد على بعض الدوائر ذات الأهمية الخاصة في ليبيا.

وأوضحت المصادر، أنه في وقت النظام الجماهيري، اعتبرت حكومات كثيرة، بما في ذلك إيطاليا، أن الدكتور سيف الإسلام هو الشخص الوحيد الذي تلجأ إليه في حالة وجود مشاكل خطيرة، وفي أكثر من مناسبة أظهر أنه يمكن أن يتحدث بشكل جيد ويستحوذ على الموقف.

The post وكالة إيطالية: الدكتور سيف الإسلام القذافي هو الأكثر تجهيزا “ثقافيا” لقيادة ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24