أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب، الخميس، أن قوات الوفاق اقتحمت مناطق، سوق الخميس، و امسيحيل، و السبيعة.

وأوضح المكتب الإعلامي للعملية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القوات سيطرت على أجزاء واسعة من هذه المناطق ومنها مستشفى السبيعة.

