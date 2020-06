أعلن عدد من أهالي مدينة الأصابعة، اليوم الخميس، استمرار تبعيتهم وتأييدهم لحكومة الوفاق غير المعتمدة، تجنبا للحرب والدمار وحفاظا على السلام في البلدية.

وطالب أهالي الأصابعة

في بيان لهم، المجلس البلدي بممارسة مهامه

من الآن، بالإضافة إلى مطالبتهم بعودة مديرية الأمن لمباشرة علمها.

وأكد الأهالي، رفضهم

وجود التشكيلات المسلحة في المدينة من أي جهة، والحفاظ على علاقتهم مع مدن الجوار،

لتبقى الأصابعة مدينة سلام.

The post أهالي الأصابعة يعلنون تأييدهم للوفاق تجنبا للحرب والدمار appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24