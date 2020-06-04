تكثيف الدوريات الأمنية بجنزور – بوابة أفريقيا الإخبارية

قامت قوة العمليات الخاصة بالتعاون مع مديرية أمن جنزور وفرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنزور وفرقة المهام الخاصة بتكثيف عمل دروياتهم الأمنية المشتركة في بلدية جنزور لتأمين المدخل الغربي للعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدوريات والتمركزات الأمنية يهدف لتعزيز استعداد منتسبي وزارة الداخلية لتنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية لحفظ الأمن والأستقرار داخل نطاق البلدية عبر تسخير كافة الجهود الأمنية من خلال تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية لتسيير الحركة المرورية وضبط المجرمين والخارجين عن القانون والمطلوبين على ذمة القضايا وإحالتهم للجهات المختصة.