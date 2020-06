أعلنت الرئاسة التركية، الخميس، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بمجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة.

وأكدت الرئاسة التركية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الطرفان سيبحثان آخر المستجدات على الساحة الليبية.

The post إردوغان يلتقي السراج في مجمع الرئاسة بأنقرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24