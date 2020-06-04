دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة يفتتحان مستشفي بالخاثر القروي

بالخاثر 04 يوليو 2020 (وال) – افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني برفقة معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب اليوم الخميس وبحضور معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريزي، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بو شناف مستشفي بالخاثر القروي المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وعدد من الأقسام الإضافية.

و تشمل أقسام المستشفى الإيواء الولادة والعمليات والعناية الفائقة وعددا من العيادات الخارجية وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة والتي تهدف الي تقريب وتوطين الخدمة للمواطن داخل نطاق بلدة بالخاثر وما جاورها .

وحضر مراسم الافتتاح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق السيد فرج بو الخطابية واعيان ومشايخ المنطقة بالإضافة إلى حضور مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، ومدير ادارة الخدمات الصحية طبرق السيد عبدالمنعم اسويكر ، وعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وأجرى رئيس الحكومة رفقة وزير الصحة وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية عقب قصه شريط الافتتاح جولة داخل أقسام المستشفى، للإطلاع على الإمكانيات والتجهيزات متعهدًا بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى. (وال – بالخاثر)

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