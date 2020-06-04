

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ صحف |

04 June, 2020

كشفت مصادر تركية وليبية متطابقة ،أن القوات الجوية التركية تخطط للتمركز في قاعدة الوطية ذات الأهمية الاستراتيجية غربي ليبيا، لزيادة مستوى الدعم المقدم للحكومة الشرعية.

و نقلت صحيفة “خبر تُرك” ،إن هناك استعدادات لدى القوات التركية لنشر طائرات بدون طيار ومقاتلات من طراز “إف-16” في قاعدة “الوطية” بالتنسيق مع الحكومة الليبية ،مشيرة أن تمركز القوات الجوية التركية في القاعدة المذكورة، يمكن تنفيذه بموجب مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية تركيا وليبيا.

و أضاف ذات المصادر أن أنقرة لا تفكر أبدًا بالانسحاب من ليبيا مهما كان الثمن، ولذلك تعمل على تأسيس مركز تنسيق عسكري في قاعدة “الوطية” يمكنها من الرد بقوة على أي محاولة لاستهداف مصالحها بالمنطقة.

ولفت إلى أن تركيا التي تحظى في هذا الصدد بتأييد من إيطاليا والولايات المتحدة والناتو، قامت الأسبوع الماضي بشحن منظومة للدفاع الجوي والتشويش من طراز “Hawk” إلى ليبيا