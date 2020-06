أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب، الخميس، أن قوات الوفاق سيطرت على منطقة فم ملغة المدخل الغربي لمدينة ترهونة.

