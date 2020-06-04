سرت تشهد انفراجة في أزمة الوقود

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي ابوراوي إن عدد سبعة عشر شاحنة محملة بالوقود من شركة ليبيا نفط ستصل تباعا إلى مختلف المحطات العاملة بنطاق بلدية سرت .

وطالب المجلس التسييري لبلدية سرت ولجنة الأزمة ببلدية كافة المواطنين بعدم الازدحام أمام المحطات بسيارتهم والمحافظة على النظام العام بالمحطات .

وقدمت بلدية سرت الشكر للنائب زايد هدية عضو مجلس النواب عن دائرة سرت عقب جهوده لحل الأزمة بالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية سرت الذي يمثله عضو المجلس التسييري للبلدية فتحي فرج ابوراوي .

وأوضحت البلدية أن عمليات ازدحام أمام المحطات ستنتهي قريبًا وأن مشكلة نقص الوقود في طريقها للانفراج بعد تعاون عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية، وعضو المجلس التسييري لبلدية سرت فتحي ابوراوي مفتاح التاجوري رئيس لجنة ادارة شركة ليبيا نفط ببنغازي .

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