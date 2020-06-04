المستشار صالح والثني يبحثان ملفات مهمة أبرزها مكافحة الوباء

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس مع رئيس الحكومة عبد الله الثني عددا من الملفات المهمة وفي مقدمتها الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمجابهة وباء كورونا.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي أن المستشار صالح التقى الثني في مقر إقامته بمدينة القبة، حيث تم التباحث حول سبل توفير التغطية المالية للحكومة، وتوفير الاحتياجات الصحية والتموينية، وكل ما يلزم لخدمة المواطن.

كما اطلع المستشار صالح على دور الحكومة في مكافحة الوباء، موجها تعليماته للمصرف المركزي بضرورة توفير كافة المتطلبات المالية للحكومة.

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