بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا ..  أمن بنغازي تشدد إجراءات الحظر

أخبار ليبيا 24 – خبر

باشرت مديرية أمن بنغــازي مساء أمس الأربعاء تُنفذ حظر التجوال بالمدينة بإشراف مُباشر من مدير أمن بنغــازي عميد عادل عبدالعزيز .

وجاءت هذه التحركات تنفيذاً لِتعليمات الصادرة بشأن حظر التجوال للأشخاص، و للأنشطة التجارية من الساعة الـ7مساءً وحتى الساعة الـ6صباحاً.

وسيرت مديرية أمن بنغازي دورياتها في مختلف مناطق بنغازي، وطالبت المواطنين بالحجر و أصحاب المحلات والمقاهي والأنشطة التجاريه بالإقفال وتنفيذ قرار الحظر .

وشهدت الأيام الماضية تخفيف للقيود خاصة وأن مدينة بنغازي لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا لكن تغير الوضع الوبائي وتسجيل حالات في عدة مدن ليبية دعا إلى الإسراع في تنفيذ حظر التجوال .

واعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض عن الاربعاء عن تسجيل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا في مدن سبها وطرابلس وغريان والزنتان وصرمان لتصل إجمالي الإصابات إلى 196 منها 139 حالة نشطة فما سجلت 52 حالة شفاء.

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