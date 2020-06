أكدت وزارة الخارجية الروسية الخميس، أن هناك إرهابيين سوريين يخوضون القتال في ليبيا.

