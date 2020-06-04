التكبالي: هكذا أثرت تركيا على سير المعارك بطرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

04 June, 2020

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن الدعم التركي لحكومة الوفاق أدى لتأخير دخول الجيش للعاصمة طرابلس وأربك المشهد في البلاد خاصة وأن تركيا دعمت المقاتلين التابعين للوفاق بأكثر من 10 آلاف مقاتل.

وأضاف التكبالي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن وقف الدعم التركي لقوات الوفاق يقوم على عاملين أساسيين أولهما إقناع الولايات المتحدة أن دخول الأتراك إلى ليبيا بهذا العدد والسلاح سيربك المشهد أما العامل الثاني فيرتكز على عدم قدرة تركيا على الاستمرار في ظل ما تعانيه من مشكلات داخلية كوباء كورونا والمعارضة وضعف الاقتصاد