أكدت الخارجية الروسية،

الخميس، أن إرهابيين سوريين يخوضون القتال في صفوف المسلحين في ليبيا.

وكشفت المتحدثة الرسمية

باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو البالغ لتطورات الأحداث في غرب

ليبيا، لافتة إلى أن الهدنة الإنسانية تشهد انتهاكات وأن استمرار القتال يهدد بكارثة.

