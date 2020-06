دان رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو، الخميس، مقتل وإصابة 41 مهاجرا فى مدينة مزدة جنوب طرابلس، خلال عملية انتقامية جاءت كرد فعل على مقتل مواطن مشتبه في إتجاره بالبشر .

وطالب كوزولينو فى تصريحات صحفية، حكومة الوفاق غير المعتمدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتدخل من أجل ضمان سلامة المهاجرين في ليبيا، وخصوصاً في منطقة مزدة.

وندد كوزولينو بجريمة قتل المهاجرين و عدم الانتهاء من التحقيقات حتى الآن لمحاكمة الجناه، مطالبا الوفاق بسرعة التحقيقات وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.

The post كوزولينو يدين مقتل المهاجرين فى مزدة ويطالب الوفاق بسرعة إنهاء التحقيقات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24