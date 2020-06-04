“الثني” ووزيرا الصحة والداخلية يفتتحون مستشفي بالخاثر القروي المجهز بأحدث المعدات الطبية

افتتح رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، اليوم الخميس، برفقة وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريزي، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بو شناف، مستشفي بالخاثر القروي المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وعدد من الأقسام الإضافية.

وتشمل أقسام المستشفى الإيواء والولادة والعمليات والعناية الفائقة، وعددا من العيادات الخارجية وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة والتي تهدف إلي تقريب وتوطين الخدمة للمواطن داخل نطاق بلدة بالخاثر وما جاورها .

حضر مراسم الافتتاح رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية، وأعيان ومشايخ المنطقة بالإضافة إلى حضور مدير مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالي، ومدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبدالمنعم اسويكر ، وعدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وأجرى رئيس الحكومة رفقة وزير الصحة وعدد من الوزراء بالحكومة الليبية عقب قصه شريط الافتتاح جولة داخل أقسام المستشفى، للإطلاع على الإمكانيات والتجهيزات متعهدًا بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.