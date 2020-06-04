“فرج زيدان”: قواتنا المسلحة تؤمن بأن الصبر هو أساس النصر على كُرب الحرب

أشاد المحامي والناشط السياسي فرج زيدان، بالقوات المسلحة العربية الليبية وما وصلت إليه من انتصارات، بفضل التمسك بعقيدة الإيمان بنصر الله، والصلابة وبسالة الجنود ضد المستعمر العثماني.

وأضاف “زيدان” على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، اليوم الخميس، قائلا: “قواتنا المسلحة العربية الليبية التي خاضت الحروب ضد الإرهابيين والخوارج المارقين لسنوات متسلحةً بعقيدةٍ أساسها الإيمان بنصر الله على الباطل وبتاريخ الأجداد ونضالهم ضد المستعمرين سواءً العثمانيين أو الإيطاليين الفاشست، والإيمان باستقلال الوطن وسلامة ووحدة أراضيه”.

وتابع “زيدان”: “هذه العقيدة الممزوجة بقوة وصلابة وبسالة الجندي في القوات المسلحة كانت هي الأساس في توسيع خارطة انتصارات القوات المسلحة على الارهاب في بنينا وبنغازي ودرنة والهلال النفطي والجفرة والجنوب، وأن تجارب القوات المسلحة في كل هذه الحروب تجعلنا موقنين تماماً بأنها ستكمل النصر – بإذن الله – بتحرير كل شبرِ من تراب الوطن وتخليصه من الإرهاب والغزاة والمرتزقة الأنجاس، وبأن قواتنا المسلحة تؤمن بأن الصبر هو أساس النصر على كل كُرب الحرب” .

ودعا “زيدان” للتفاؤل قائلا: “لنكون متفاءلين وموقنين باستكمال انتصارات قواتنا المسلحة العربية الليبية وتحرير ما تبقى من أرضنا من الغزاة والمرتزقة والارهاب، وارفعوا الهمم فما النصر إلا صبر ساعة، اللهم إنا نسألك نصراً عاجلاً مؤزراً لقواتنا المسلحة، فإنك ولي ذلك والقادر عليه”.