أعلنت مصادر صحفية، الخميس، أن رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة شكر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على وقوفه بجانبه وقلب موازين الصراع فى ليبيا لصالحه.

