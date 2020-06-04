“الجمهورية- كاباو” يشرع في توزيع السيولة النقدية

أعلن مصرف الجمهورية فرع مدينة كاباو، عن توفر السيولة النقدية لكافة العملاء لمدة أربعة أيام خلال الأسبوع المقبل اعتبارا من يوم الأحد.

وبحسب الإعلان، فإن الجمهورية حدد سقف السحب 500 دينار للفرد شريطة ضمان تطبيق التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من عدوى فيروس كورونا مع التشديد على لبس الكمامات وكفوف اليدين.

وكانت إدارة الفرع أعلنت عن رفع سقف السحب في مارس الماضي إلى 1500 دينار لكل عميل قبل أن تعود وتخفضها خلال يونيو الجاري.

وسجلت فروع مصرف الجمهورية في أغلب مناطق ومدن ليبيا توفير سيولة نقدية بسقوف سحب تراوحت بين 500 و5000 دينار.

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