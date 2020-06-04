“عمل الوفاق” تحاول تسريع صرف مرتبات “فائض الملاكات”

طالبت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق مديري مكاتب العمل في المناطق تزويدها بالكشوفات التحليلية والقوة العمومية وكشف المصروفات والإيرادات باعتماد المراقب المالي لكل مكتب عمل.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة من شأنها تنظيم العمل ضمانا لسرعة صرف مرتبات موظفي فائض الملاكات الوظيفية وحل المشاكل المتعلقة بالمستحقات المتأخرة والمرتبات الموقوفة.

وفي السياق ذاته شددت الوزارة على مكاتب العمل التي لم تُحِل إجراءاتها على ضرورة سرعة التواصل مع الوزارة منوهة بأن مكاتب العمل ستتحمل كامل المسؤولية عن تأخر صرف مرتبات فائض الملاكات الوظيفية في حال عدم تجاوبها وبأنها ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة.

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